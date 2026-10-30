Ministrul Energiei la Cernavodă: proiectele nucleare esențiale pentru securitatea energetică

Publicat 30 oct. 2026, 16:46 Sursă stiripesurse

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a efectuat o vizită de lucru la Centrala Nucleară Cernavodă, unde a subliniat importanța respectării termenelor pentru proiectele nucleare strategice.

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