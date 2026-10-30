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Ministrul Energiei la Cernavodă: proiectele nucleare esențiale pentru securitatea energetică

Cernavodă centrală

Cernavodă centrală

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Scris deIonuț Nichita
Publicat30 oct. 2026, 16:46
Sursăstiripesurse

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a efectuat o vizită de lucru la Centrala Nucleară Cernavodă, unde a subliniat importanța respectării termenelor pentru proiectele nucleare strategice.

Vizita s-a desfășurat vineri, 30 octombrie 2026. În cadrul întâlnirii, ministrul Energiei a discutat cu conducerea Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. (SNN) despre stadiul lucrărilor și contextul actual al centralei.

Proiectele de investiții care fac parte din programul nuclear românesc sunt esențiale pentru asigurarea securității energetice a României. În calitate de ministru al Energiei, sunt preocupat permanent de îndeplinirea la timp a angajamentelor asumate, conform calendarelor de proiect, și voi face toate diligențele necesare pentru a impulsiona ritmul de implementare.

Totodată, cooperarea și sinergiile dintre operatorul nuclear românesc și toate părțile implicate reprezintă factori esențiali pentru succesul acestor proiecte. Așteptările mele sunt ca toate părțile implicate să respecte termenele agreate și să accelereze execuția proiectelor. Orice întârziere poate afecta securitatea energetică a țării și poate genera costuri majore pentru consumatori.

a declarat Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei, într-un comunicat al Ministerului Energiei Dumitru Chisăliță

Retehnologizarea Unității 1 și instalația de detritiere

Discuțiile au vizat în special stadiul proiectului de Retehnologizare a Unității 1 a CNE Cernavodă. Lucrările sunt concentrate pe infrastructură, gradul de îndeplinire a calendarului și măsurile necesare pentru accelerarea implementării. Proiectul este planificat să prelungească durata de exploatare a unității cu încă 30 de ani.

Oprirea planificată pentru realizarea lucrărilor este prevăzută pentru perioada 2027-2030. În acest interval, aproximativ 700 MW de capacitate nucleară nu vor fi disponibili, motiv pentru care pregătirea din timp și coordonarea lucrărilor sunt considerate esențiale pentru planificarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

Ministrul s-a întâlnit cu Hur Seung-chul, ambasadorul Republicii Coreea în România, cu Laurențiu Cazan, președintele Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica, și cu Mihai Laurențiu Gioară, directorul general al SNN.

Priorități strategice pentru următoarele decenii

Retehnologizarea Unității 1, cel mai important proiect al companiei, va prelungi funcționarea unității cu încă 30 de ani, fiind esențială pentru stabilitatea Sistemului Energetic Național. Instalația de detritiere completează acest efort, consolidând nivelul de securitate nucleară și de protecție a personalului și a mediului.

Accelerarea acestor proiecte și menținerea lor ca prioritate strategică garantează României energie nucleară sigură, curată și fiabilă pentru următoarele decenii. Nuclearelectrica rămâne pe deplin angajată în asigurarea securității energetice a țării.

a declarat Mihai Laurențiu Gioară, directorul general al SNN Mihai Laurențiu Gioară

A fost abordat și proiectul Instalației de Detritiere (CTRF), prima instalație de acest fel din Europa. Aceasta va contribui la protecția mediului înconjurător și a specialiştilor prin eliminarea tritiului din apa grea.

Pregătirea pentru sezonul rece

În discuțiile cu conducerea SNN a fost analizat și stadiul proiectului Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, aflat în etapa de pregătire pentru construcție. Potrivit calendarului de lucru, începerea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2027.

Ministrul a analizat împreună cu reprezentanții SNN situația Unităților 1 și 2, care sunt menținute în stare oprită sigură, în conformitate cu normele de securitate nucleară. Contextul include pregătirea pentru sezonul rece și cotele scăzute ale Dunării.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a prelungit pe 28 octombrie starea de alertă cu 30 de zile, având în vedere riscul ca rezervele de putere și energie să nu fie suficiente pentru echilibrarea SEN la orele de vârf.

Ministerul Energiei a pregătit, în coordonare cu Dispeceratul Energetic Național (DEN), proiectul Programului de iarnă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027. Transelectrica dispune măsurile necesare în funcție de situația operativă, inclusiv creșterea producției din sursele disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului.

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