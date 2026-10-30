Ministrul Energiei la Cernavodă: proiectele nucleare esențiale pentru securitatea energetică

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a efectuat o vizită de lucru la Centrala Nucleară Cernavodă, unde a subliniat importanța respectării termenelor pentru proiectele nucleare strategice.
Vizita s-a desfășurat vineri, 30 octombrie 2026. În cadrul întâlnirii, ministrul Energiei a discutat cu conducerea Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. (SNN) despre stadiul lucrărilor și contextul actual al centralei.
Retehnologizarea Unității 1 și instalația de detritiere
Discuțiile au vizat în special stadiul proiectului de Retehnologizare a Unității 1 a CNE Cernavodă. Lucrările sunt concentrate pe infrastructură, gradul de îndeplinire a calendarului și măsurile necesare pentru accelerarea implementării. Proiectul este planificat să prelungească durata de exploatare a unității cu încă 30 de ani.
Oprirea planificată pentru realizarea lucrărilor este prevăzută pentru perioada 2027-2030. În acest interval, aproximativ 700 MW de capacitate nucleară nu vor fi disponibili, motiv pentru care pregătirea din timp și coordonarea lucrărilor sunt considerate esențiale pentru planificarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național (SEN).
Ministrul s-a întâlnit cu Hur Seung-chul, ambasadorul Republicii Coreea în România, cu Laurențiu Cazan, președintele Consiliului de Administrație al Nuclearelectrica, și cu Mihai Laurențiu Gioară, directorul general al SNN.
Priorități strategice pentru următoarele decenii
A fost abordat și proiectul Instalației de Detritiere (CTRF), prima instalație de acest fel din Europa. Aceasta va contribui la protecția mediului înconjurător și a specialiştilor prin eliminarea tritiului din apa grea.
Pregătirea pentru sezonul rece
În discuțiile cu conducerea SNN a fost analizat și stadiul proiectului Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, aflat în etapa de pregătire pentru construcție. Potrivit calendarului de lucru, începerea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2027.
Ministrul a analizat împreună cu reprezentanții SNN situația Unităților 1 și 2, care sunt menținute în stare oprită sigură, în conformitate cu normele de securitate nucleară. Contextul include pregătirea pentru sezonul rece și cotele scăzute ale Dunării.
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a prelungit pe 28 octombrie starea de alertă cu 30 de zile, având în vedere riscul ca rezervele de putere și energie să nu fie suficiente pentru echilibrarea SEN la orele de vârf.
Ministerul Energiei a pregătit, în coordonare cu Dispeceratul Energetic Național (DEN), proiectul Programului de iarnă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027. Transelectrica dispune măsurile necesare în funcție de situația operativă, inclusiv creșterea producției din sursele disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului.