Luca Niculescu și Mark Rutte discută despre securitatea Mării Negre și amenințările hibride

Publicat 29 oct. 2026, 19:18 Sursă romaniatv

Premierul României, Luca Niculescu, a avut o discuție telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, privind deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și amenințările hibride la adresa aliaților de pe flancul estic.

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