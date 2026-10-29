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Luca Niculescu și Mark Rutte discută despre securitatea Mării Negre și amenințările hibride

Luca Niculescu și Mark Rutte

Luca Niculescu și Mark Rutte

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Scris deIonuț Nichita
Publicat29 oct. 2026, 19:18
Sursăromaniatv

Premierul României, Luca Niculescu, a avut o discuție telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, privind deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și amenințările hibride la adresa aliaților de pe flancul estic.

Conversația a avut loc miercuri, 28 octombrie, și s-a concentrat pe două subiecte critice: atacurile cu drone înregistrate în Marea Neagră și creșterea presiunilor hibride asupra statelor membre NATO din estul Europei.

Reacție la tensiunile regionale

În urma discuției, premierul a transmis că evoluțiile recente impun o atitudine fermă din partea alianței. „Tensiunile tot mai mari din regiunea noastră necesită o vigilență sporită din partea aliaților și un răspuns ferm și coordonat”, a scris Luca Niculescu pe rețeaua de socializare X.

Sprijinul NATO pentru Marea Neagră

Am avut o conversație telefonică substanțială cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Mi-am exprimat aprecierea pentru sprijinul său continuu și cooperarea strânsă.

Am discutat despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și despre amenințările hibride tot mai mari cu care se confruntă aliații NATO de pe flancul estic.

Tensiunile tot mai mari din regiunea noastră necesită o vigilență sporită din partea aliaților și un răspuns ferm și coordonat.

I-am mulțumit secretarului general și aliaților noștri NATO pentru atenția lor susținută asupra securității Mării Negre, inclusiv pentru capacitățile suplimentare de supraveghere și recunoaștere anunțate recent pentru regiune

a declarat premierul Luca Niculescu, într-o postare publicată pe X Luca Niculescu
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