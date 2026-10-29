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Luca Niculescu și Mark Rutte discută despre securitatea Mării Negre și amenințările hibride
Luca Niculescu și Mark Rutte
Publicat29 oct. 2026, 19:18
Sursăromaniatv
Premierul României, Luca Niculescu, a avut o discuție telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, privind deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și amenințările hibride la adresa aliaților de pe flancul estic.
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