Foc de armă în sediul Poliției Locale Constanța. O angajată a apăsat accidental pe trăgaci: anchetă uriașă

Un incident care putea avea consecințe grave s-a produs sâmbătă, 7 noiembrie, la sediul Poliției Locale din Constanța, unde o angajată în vârstă de 36 de ani a tras accidental un foc de armă, la finalul programului de lucru. Din primele informații, femeia manipula pistolul din dotare în zona de acces către camera de armament. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, împușcătura provocând pagube materiale minore. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs incidentul.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, polițiștii Secției 4 au fost sesizați sâmbătă, 7 noiembrie, cu privire la producerea unui incident în care o armă de foc s-a descărcat accidental în sediul unei instituții publice din municipiul Constanța.
În urma primelor verificări, anchetatorii au stabilit că o femeie de 36 de ani, angajată a instituției și autorizată să poarte armament letal în timpul serviciului, ar fi manipulat defectuos pistolul din dotare. Incidentul s-a produs la finalul programului de lucru, în zona de acces către camera de armament, când arma s-a descărcat accidental.
Ce s-a întâmplat cu arma femeii și muniția
După producerea incidentului, polițiștii au ridicat arma și elementele de muniție, acestea fiind sigilate pentru a fi supuse expertizării. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de uz de armă fără drept și distrugere. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs descărcarea accidentală a pistolului.
Potrivit unor surse, citate de News.ro, instituția publică în care a avut loc incidentul este Poliția Locală Constanța.