Foc de armă în sediul Poliției Locale Constanța. O angajată a apăsat accidental pe trăgaci: anchetă uriașă

Publicat 7 nov. 2026, 18:29 Actualizat 7 nov. 2026, 20:06 Sursă Realitatea.Net

Un incident care putea avea consecințe grave s-a produs sâmbătă, 7 noiembrie, la sediul Poliției Locale din Constanța, unde o angajată în vârstă de 36 de ani a tras accidental un foc de armă, la finalul programului de lucru. Din primele informații, femeia manipula pistolul din dotare în zona de acces către camera de armament. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, împușcătura provocând pagube materiale minore. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

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