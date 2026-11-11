Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații: „Onoarea nu se negociază. Eroii nu se uită!”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 11 nov. 2026, 14:41

De Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, generalul Gabriel Oprea cere respectarea drepturilor militarilor și polițiștilor, protejarea familiilor eroilor căzuți la datorie și modernizarea Armatei Române. Fostul premier interimar prezintă măsurile legislative pe care susține că le-a inițiat în timpul mandatelor sale și solicită autorităților să transforme respectul față de veterani în acțiuni concrete.

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