DIICOT: Motorina din dosarul de percheziții nu provine de la distribuitori ruși, ci e vorba de evaziune fiscală

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 nov. 2026, 17:56

Procurorii DIICOT au transmis, pe 12 noiembrie 2026, că din probele administrate nu a rezultat faptul că motorina implicată în dosar provine de la distribuitori din Federația Rusă. Cauza se concentrează asupra eludării obligațiilor fiscale.

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