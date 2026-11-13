Producția de energie a României a crescut în primele nouă luni, exporturile având o creștere de 43%

România a încheiat primele trei trimestre din 2026 cu o producție de energie electrică cu 1% mai mare și exporturi cu 43% în plus față de anul trecut, conform datelor Transelectrica.
Operatorul național de sistem și transport al energiei electrice a publicat vineri raportul privind performanțele din perioada ianuarie-septembrie. Documentul evidențiază o scădere cu 3% a consumului intern net, în timp ce producția netă a înregistrat o creștere minimă.
Impactul oprirei centralei nucleare
Cifrele au fost obținute într-un context marcat de indisponibilitatea parțială a Centralei Nucleare Cernavodă. Unitatea 1, cu o capacitate instalată de 706,5 MW, a fost oprită pe 28 iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării și a funcționat doar între 6 și 9 noiembrie.
Unitatea 2 a fost oprită pe 13 august, dar a fost repornită pe 11 noiembrie și livrează în prezent la o capacitate aproape maximă. Conform ultimei informări a Nuclearelectrica, Unitatea 1 urma să fie reconectată vineri după remedierea unei defecțiuni la partea nenucleară.
Însă, până la ora publicării datelor de către Transelectrica, unitatea apărea deconectată. Se estimează o resinconizare pentru sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 9:00, urmând ca funcționarea normală să se reia duminică, la ora 15:00.
Creșterea producției din surse regenerabile
În ciuda scăderii contribuției surselor termice cu 3% și a celei nucleare cu 31%, mixul de producție a fost compensat de alte surse. Producția din ape a crescut cu 10%, iar cea din surse regenerabile (eolian, fotovoltaic și biomasă) a înregistrat o creștere de 31%.
Consumul intern a scăzut în opt din primele nouă luni ale anului. Excepția a fost ianuarie, când cererea a crescut cu 6,29% pe fondul temperaturilor foarte scăzute, media lunii fiind de -1,87 grade Celsius, față de 1,80 grade Celsius în aceeași perioadă din 2025.
Evoluția puterii instalate
Puterea instalată în centralele pe surse termice a scăzut cu aproximativ 20% comparativ cu anul trecut, de la 5.507 MW la 30 septembrie 2025, la 4.427 MW la 30 septembrie 2026.
La data de 1 octombrie 2026, puterea brută instalată în sistemul energetic național totaliza 20.729 MW. Aceasta reprezintă o creștere de 5,6% față de nivelul din 1 octombrie 2025, care era de 19.617 MW.
Puterea instalată la prosumatori însuma 4.149 MW la 1 august 2026, iar instalațiile de stocare aveau o putere totală de 1.161,99 MW și o capacitate de 2.312 MWh, conform datelor din 1 octombrie.