Futsal: Victorie la limită pentru România, 2-1 cu Danemarca, în preliminariile CM 2028

Publicat 9 nov. 2026, 08:26 Sursă realitatea.net

Golurile tricolorilor au fost înscrise de Andrei Crăciun (07'38'') și Ionuț-Alberto Marin (09'11''), în timp ce pentru oaspeți a punctat Zakaria El-Ouaz (38'15'').

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