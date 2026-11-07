FC Argeș – Dinamo 2-1: Victorie dramatică pentru piteșteni! Gol decisiv în prelungiri

Publicat 7 nov. 2026, 10:20 Actualizat 7 nov. 2026, 10:21 Sursă realitatea.net

FC Argeș a învins Dinamo cu 2-1 în etapa a 15-a din SuperLiga. Mamadou Mendy a marcat golul victoriei în minutul 90+1, după o gafă a lui Stoinov.

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