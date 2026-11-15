Razie de amploare în Constanța. 700 de mașini verificate și amenzi de peste 160.000 de lei

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 14:52

Peste 1.000 de persoane au fost legitimate și peste 700 de autoturisme au fost oprite pentru control, în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, în cadrul unei acțiuni de amploare desfășurate de polițiști în municipiul Constanța. Verificările s-au soldat cu 201 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 160.000 de lei, și constatarea a două infracțiuni la regimul rutier.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre razie politisti