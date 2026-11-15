Razie de amploare în Constanța. 700 de mașini verificate și amenzi de peste 160.000 de lei

Peste 1.000 de persoane au fost legitimate și peste 700 de autoturisme au fost oprite pentru control, în noaptea de 14 spre 15 noiembrie, în cadrul unei acțiuni de amploare desfășurate de polițiști în municipiul Constanța. Verificările s-au soldat cu 201 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 160.000 de lei, și constatarea a două infracțiuni la regimul rutier.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, la acțiune au participat peste 170 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră și investigații criminale, sprijiniți de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța și Grupării de Jandarmi Mobile Constanța.
Acțiunea cu forțe mărite a vizat prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență, prevenirea consumului de alcool și de alte substanțe, combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și menținerea ordinii și siguranței publice.
Pe lângă sancțiunile contravenționale aplicate, polițiștii au reținut trei permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce și au retras 11 certificate de înmatriculare și șapte seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.
În timpul controalelor desfășurate pe parcursul nopții, oamenii legii au constatat și două infracțiuni, respectiv conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.