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Un cetățean marocan, depistat în remorca unui TIR la Topraisar. A tăiat prelata pentru a intra ilegal în România

Poliție

Poliție

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 nov. 2026, 15:02

Un cetățean marocan a fost descoperit în interiorul remoricei unui TIR în localitatea Topraisar, județul Constanța, după ce șoferul a semnalat că prelata de protecție fusese tăiată.

Incidentul a avut loc pe 15 noiembrie 2026, în jurul orei 11:00, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Techirghiol au fost sesizați prin apel 112 cu privire la tăierea prelatei unui automarfar. La fața locului, în Topraisar, forțele de ordine au identificat un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, precum și un bărbat care încerca să părăsească interiorul remoricei.

Șoferul a observat prelata secționată după tranzitarea Bulgariei

Potrivit Poliției de Frontieră, ansamblul de vehicule plecase din Turcia, încărcat și sigilat, având ca destinație Republica Moldova. După ce șoferul a efectuat o pauză pe teritoriul Bulgariei, acesta a continuat deplasarea spre destinație și a observat prelata de protecție secționată între localitățile Amzacea și Topraisar.

La locul evenimentului au intervenit polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, care au preluat persoana în cauză pentru continuarea verificărilor specifice. Bărbatul a refuzat inițial să coopereze cu forțele de ordine.

Cetățeanul marocan nu deținea documente valabile de călătorie

În urma controlului efectuat, s-a stabilit că bărbatul este cetățean marocan și nu deține documente valabile care să îi permită călătoria în spațiul Schengen. De asemenea, acesta nu prezenta documente justificative care să ateste un drept legal de ședere sau de circulație pe teritoriul României.

La data de 15 noiembrie a.c., în jurul orei 11.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Techirghiol au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că prelata unui automarfar ar fi fost tăiată.

Deplasați la fața locului, în localitatea Topraisar, polițiștii au identificat un ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorcă, precum și un bărbat care încerca să părăsească interiorul remorcii, acesta refuzând să coopereze cu forțele de ordine.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit faptul că ansamblul de vehicule plecase din Turcia, încărcat și sigilat, având ca destinație Republica Moldova.

După tranzitarea teritoriului Bulgariei, unde conducătorul auto ar fi efectuat o pauză, și-a continuat deplasarea spre destinație, iar între localitățile Amzacea și Topraisar, șoferul a observat prelata de protecție secționată. La fața locului au intervenit polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, care au preluat persoana în cauză pentru continuarea verificărilor specifice.

În urma controlului efectuat, s-a stabilit că bărbatul este cetățean marocan și nu deține documente valabile care să îi permită călătoria în spațiul Schengen și nici documente justificative care să ateste un drept legal de ședere sau de circulație pe teritoriul României.

Persoana în cauză urmează a fi predată autorităților de frontieră bulgare, în baza acordului de readmisie

a transmis Poliția de Frontieră
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