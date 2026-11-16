Un cetățean marocan, depistat în remorca unui TIR la Topraisar. A tăiat prelata pentru a intra ilegal în România

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 nov. 2026, 15:02

Un cetățean marocan a fost descoperit în interiorul remoricei unui TIR în localitatea Topraisar, județul Constanța, după ce șoferul a semnalat că prelata de protecție fusese tăiată.

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