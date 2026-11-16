Nuclearelectrica și Banca Europeană de Investiții au semnat contractul pentru retehnologizarea reactorului de la Cernavodă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 nov. 2026, 18:22

Nuclearelectrica și Banca Europeană de Investiții au semnat luni, 16 noiembrie 2026, un contract de finanțare în valoare de 400 de milioane de euro pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă.

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