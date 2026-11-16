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Nuclearelectrica și Banca Europeană de Investiții au semnat contractul pentru retehnologizarea reactorului de la Cernavodă

centrală cernavodă

centrală cernavodă

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 nov. 2026, 18:22

Nuclearelectrica și Banca Europeană de Investiții au semnat luni, 16 noiembrie 2026, un contract de finanțare în valoare de 400 de milioane de euro pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă.

Boardul Băncii Europene de Investiții (BEI) a aprobat în 15 iulie 2026 acordarea unui împrumut total de 800 de milioane de euro pentru proiect. Finanțarea este structurată în două tranșe egale, fiecare de 400 de milioane de euro, al doilea contract urmând să fie semnat în 2027, corelat cu etapele de dezvoltare ale lucrărilor.

Finanțarea acoperă faza de construcție

Potrivit comunicatului transmis de Nuclearelectrica, strategia de finanțare se bazează pe un mix între capitalul propriu al societății și fonduri atrase sub formă de împrumut. Suma contractată în noiembrie va fi utilizată exclusiv în faza de construcție a proiectului.

Finanțarea acordată de BEI reconfirmă încrederea într-un proiect de investiții complex și în eficiența energiei nucleare pe termen lung. Acest împrumut reprezintă de asemenea o premieră istorică din perspectiva dimensiunii, fiind cea mai mare finanțare a Băncii Europene de Investiții pentru o companie din România.

a declarat Daniel Adam, director financiar SN Nuclearelectrica SA Daniel Adam

Impactul asupra securității energetice

Vicepreședintele BEI, Ioannis Tsakiris, a subliniat că retehnologizarea va contribui la asigurarea unei aprovizionări stabile cu energie electrică la prețuri accesibile și cu emisii reduse de carbon pentru milioane de consumatori.

Această investiție emblematică demonstrează angajamentul nostru pe termen lung de a sprijini securitatea energetică, competitivitatea economică și creșterea durabilă a României.

a spus Ioannis Tsakiris, vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții Ioannis Tsakiris

Etapizarea proiectului și obiectivele finale

Proiectul este structurat în trei faze. Prima, de identificare a activităților incluse în scopul retehnologizării, a fost finalizată în 2022. Faza actuală include planificarea, încheierea contractelor, procurarea echipamentelor cu ciclu lung de fabricație, construirea infrastructurii și obținerea avizelor necesare. Faza a treia, programată pentru perioada 2027-2030, va consta în oprirea Unității 1 pentru execuția efectivă a lucrărilor.

Proiectul Retehnologizării Unității 1 intră în linie dreaptă pentru etapa finală atât din punct de vedere operațional, cât și din punct de vedere al asigurării finanțării. Am încheiat deja acordul cadru pentru servicii de management de proiect, contracte de servicii de inginerie și furnizare a componentelor reactorului care vor fi înlocuite, contractul de inginerie, procurare și construcție (EPC), baza retehnologizării și am început, de un an, lucrările civile de construcție la infrastructura necesară implementării proiectului.

Vom menține ritmul pentru îndeplinirea tuturor activităților din fazele a doua și a treia ale proiectului, la timp și în costurile estimate. Simultan, asigurăm finanțarea pentru cea de-a treia și cea mai complexă etapă: execuția retehnologizării.

Lucrăm cu echipe internaționale de specialişti, valorificăm experiența cumulată și finanțăm acest proiect prin parteneriate solide cu instituții financiare cu reputație, cum este Banca Europeană de Investiții.

a spus Mihai Laurențiu Gioară, director general SN Nuclearelectrica SA Mihai Laurențiu Gioară

Rezultatul final al proiectului strategic gestionat integral de Nuclearelectrica va fi extinderea duratei de viață a Unității 1 cu încă 30 de ani și livrarea în Sistemul Energetic Național a 5 milioane de MWh anual.

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