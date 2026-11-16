Nuclearelectrica și Banca Europeană de Investiții au semnat contractul pentru retehnologizarea reactorului de la Cernavodă

„Proiectul Retehnologizării Unității 1 intră în linie dreaptă pentru etapa finală atât din punct de vedere operațional, cât și din punct de vedere al asigurării finanțării. Am încheiat deja acordul cadru pentru servicii de management de proiect, contracte de servicii de inginerie și furnizare a componentelor reactorului care vor fi înlocuite, contractul de inginerie, procurare și construcție (EPC), baza retehnologizării și am început, de un an, lucrările civile de construcție la infrastructura necesară implementării proiectului.
Vom menține ritmul pentru îndeplinirea tuturor activităților din fazele a doua și a treia ale proiectului, la timp și în costurile estimate. Simultan, asigurăm finanțarea pentru cea de-a treia și cea mai complexă etapă: execuția retehnologizării.
Lucrăm cu echipe internaționale de specialişti, valorificăm experiența cumulată și finanțăm acest proiect prin parteneriate solide cu instituții financiare cu reputație, cum este Banca Europeană de Investiții.”