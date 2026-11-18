Anca Alexandrescu, atac dur la Bolojan: „Chiar toată familia a lucrat la stat?”. Unde este angajat, de fapt, ginerele fostului premier
Anca Alexandrescu (foto: Bogdan Chircan)
Anca Alexandrescu a lansat noi acuzații la adresa lui Ilie Bolojan, după ce fostul premier a susținut că este victima unei campanii de hărțuire în urma scandalului legat de folosirea unei mașini SPP la nunta fiicei sale. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” l-a acuzat de dublă măsură și a prezentat o informație despre ginerele acestuia, despre care susține că ar lucra la ROMATSA. În aceeași intervenție, Anca Alexandrescu a vorbit și despre afacerile fostului general SRI Florian Coldea, lansând acuzații grave privind modul în care acesta și-ar fi construit relațiile de influență.
Anca Alexandrescu îl acuză pe Bolojan de dublă măsură în scandalul SPP: „Ce este neadevărat din ceea ce s-a spus?”
Controversa legată de nunta fiicei lui Ilie Bolojan continuă să provoace reacții, după ce fostul premier a respins acuzațiile privind presupusa utilizare a resurselor Serviciului de Protecție și Pază pentru transportul unor invitați. Liderul PNL a descris situația drept o campanie de hărțuire politică și un festival de minciuni, susținând că a respectat legea și că nu a existat nicio ilegalitate în folosirea autoturismului SPP.
Declarațiile au venit în contextul în care mai mulți parlamentari au cerut verificarea modului în care au fost utilizate mașinile și personalul serviciului la evenimentul privat. Deputatul Dumitru Coarnă a anunțat depunerea unei solicitări pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă, demers susținut de 70 de semnături. În apărarea lui Bolojan a intervenit și liderul USR, Dominic Fritz, care a criticat transformarea controverselor într-o armă politică.
Anca Alexandrescu consideră însă că reacțiile celor care îl apără pe fostul premier arată existența unei duble măsuri. Ea a făcut o comparație cu scandalul provocat de botezul organizat la Timișoara, amintind că reprezentanții USR au criticat atunci evenimentul. În opinia sa, aceeași atitudine ar trebui să existe și atunci când întrebările îl vizează pe Ilie Bolojan, mai ales în condițiile în care sunt puse în discuție resurse finanțate din bani publici.
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”:
Păi dânșii, de fapt, folosesc dubla măsură. Pentru că, dacă mi-aduc aminte, pe bună dreptate, la botezul de la Timișoara a fost aceeași reacție. Aduceți-vă aminte, cei de la USR au făcut postări nenumărate în legătură cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Repet, pe bună dreptate. Acum însă, în cazul domnului Bolojan nu mai este în regulă să se comenteze. Îl deranjează lucrul acesta. În ce constă această hăituire, hărțuire a domnului Bolojan? Ce este neadevărat din ceea ce s-a spus? Păi eu n-am văzut să răspundă domnul Bolojan la o întrebare esențială, și anume: este adevărat sau nu că a pus la dispoziție mașina de la SPP invitaților la nuntă, să-i ducă și să-i aducă pe post de taxi? Asta este întrebarea esențială. În rest, sigur, vede toată lumea ce ținute au fost acolo. S-a comentat exact cum s-a comentat și la botezul de la Timișoara. De ce dublă măsură? Când e la PSD e în neregulă, când e la domnul Bolojan e în regulă.
Anca Alexandrescu, informație în premieră despre ginerele lui Ilie Bolojan: „La ROMATSA”
În continuarea intervenției, Anca Alexandrescu a adus în discuție un alt aspect legat de familia fostului premier. Aceasta a susținut că ginerele lui Ilie Bolojan ar fi angajat la ROMATSA, regia autonomă care asigură serviciile de trafic aerian din România. Potrivit informațiilor prezentate de realizatoare, acesta ar urma cursuri de pregătire pentru controlori de trafic aerian în București și ar fi lucrat anterior la Târgu Mureș. Afirmațiile privind situația sa profesională nu sunt, deocamdată, confirmate independent.
Pornind de la această informație, Anca Alexandrescu a criticat discursul public al lui Ilie Bolojan despre reforma statului și a pus sub semnul întrebării experiența acestuia în sectorul privat. Ea a susținut că fostul premier nu poate evita întrebările legate de utilizarea resurselor publice, în condițiile în care a ocupat funcții importante în administrație și continuă să beneficieze de protecție din partea SPP.
Realizatoarea a insistat că discuțiile despre nunta fiicei lui Bolojan nu ar trebui tratate exclusiv ca atacuri politice. Din punctul său de vedere, statutul de persoană publică presupune obligația de a răspunde întrebărilor privind folosirea banilor statului, indiferent dacă acestea apar în contextul unui eveniment de familie.
Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”:
Uite, dau o informație în premieră. Unde credeți că este angajat ginerele domnului Bolojan? La o instituție, la o companie de stat foarte bănoasă, la ROMATSA. Înțeleg că acum face cursuri pentru controlori de trafic aici, la București. A lucrat, înțeleg, undeva la Târgu Mureș. Hai să fim serioși. Totuși, chiar toată familia și toți oamenii din jurul lui Bolojan au lucrat toată viața la stat? Este cel care ne dă lecții, e cel care este corectitudinea întruchipată, dar n-a lucrat în viața lui o zi în privat, să vadă exact ce și cum. Tot pe banii de la stat. Acesta este reformatorul Bolojan, care se ascunde în spatele celor de la USR și în spatele celor de la partidul său, care în continuare îi cântă în strună. Vor să acopere probabil mizeriile care ies din perioada guvernării Bolojan, pentru că în fiecare zi mai aflăm câte ceva ce au făcut pe la guvern, așa-zisa reformă, cu această tânguire. Este jenant pentru domnul Bolojan că iese să se plângă, vai, vai, ce nenorocire s-a întâmplat. A comentat lumea pentru că este persoană publică și trebuie să-și asume acest lucru. Și trebuie să-și asume să dea și socoteală pentru astfel de lucruri, pentru că este vorba de bani publici aici. Domnul Bolojan beneficiază de SPP conform legii, iar SPP-ul beneficiază de bani de la buget. De unde vin banii de la buget? Din taxele și impozitele plătite de români, așa că avem tot dreptul să discutăm despre aceste lucruri.
Anca Alexandrescu, acuzații grave la adresa lui Florian Coldea. Cum explică profiturile firmelor de consultanță
Un alt subiect abordat de Anca Alexandrescu a fost cel al afacerilor dezvoltate de Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații. Discuția a pornit de la rezultatele financiare ale firmelor de consultanță asociate fostului general SRI, care au înregistrat, în anii anteriori, profituri de milioane de lei, deși funcționau cu un număr redus de angajați. Florian Coldea a devenit asociat unic al societăților Strategic Sys și Strategic Assets, după ce generalul SRI în rezervă Dumitru Cocoru i-a cedat participațiile de câte 50% deținute în cele două companii. Transferurile au avut loc în august 2026. Firmele au raportat împreună profituri nete de aproximativ 20 de milioane de lei în perioada 2020-2025, însă rezultatele financiare au scăzut semnificativ în ultimii ani.
Anca Alexandrescu a pus aceste câștiguri în legătură cu informațiile și relațiile acumulate de foștii conducători ai serviciilor de informații. Realizatoarea a susținut că influența dobândită în perioada ocupării funcțiilor publice ar fi fost folosită ulterior pentru dezvoltarea unor afaceri private. Ea a făcut referire și la numele fostului general SRI Dumitru Dumbravă și al avocatului Doru Trăilă, în contextul controverselor privind presupusele intervenții în dosare judiciare.
Anca Alexandrescu:
Am văzut știrea, am văzut că l-a părăsit din acționariat generalul Dumitru Cocoru, s-a retras și a cumpărat cele 50% din acțiuni. Până nu demult erau împreună și obțineau contracte, bineînțeles pe baza informațiilor pe care le-au acumulat în calitate de șefi la serviciile secrete. Asta este secretul. Ani de zile au șantajat oameni, au închis afaceri, au distrus tot ce înseamnă afaceri românești, au făcut jocuri politice, au pus și au schimbat oameni în zona politică pentru că au fost deținătorii celor mai importante informații din România. Astfel au făcut bani domnul Coldea împreună cu domnul Dumbravă, împreună cu domnul Trăilă. Vă aduceți aminte? Am făcut nenumărate emisiuni despre asta, cu optimizările din dosare. Știți foarte bine că au fost nenumărate dosare făcute de Kövesi cu concursul lui Coldea, care ulterior au fost infirmate în instanță. Nimeni nu le mai dă oamenilor care au fost în această situație viața înapoi, sănătatea, afacerile și așa mai departe.
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