Deputatul USR Alexandru Dimitriu a inițiat o modificare legislativă care scutește șoferii de amenzi dacă nu au asupra lor buletinul, permisul sau talonul, documentele putând fi validate electronic.
Camera Deputaților a adoptat o inițiativă legislativă propusă de deputatul USR Alexandru Dimitriu, membru al Comisiei juridice, care modifică Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Conform noului text legal, obligația șoferilor de a prezenta documentele la solicitarea polițistului rutier se consideră îndeplinită dacă sunt respectate simultan două criterii specifice. Măsura vizează exclusiv situațiile în care conducătorii auto dețin deja documente valabile, dar nu le au asupra lor la momentul controlului.
Persoanele care conduc fără a deține deloc permisul de conducere sau ale căror drepturi au fost suspendate vor continua să răspundă conform legislației penale și rutiere în vigoare. Excepția nouă nu se aplică acestor categorii de șoferi.
Alexandru Dimitriu a explicat, după votul din plen, că sancțiunea existentă în Codul Rutier nu mai corespunde nivelului actual de digitalizare al structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Agenții rutieri dispun deja de acces rapid la evidențele informatizate ale statului.
Parlamentarul a adăugat că vechea prevedere legislativă a fost concepută într-o perioadă în care singura dovadă a dreptului de a conduce era documentul tipărit pe care șoferul îl purta asupra sa.
Proceduri până la intrarea în vigoare
Până la finalizarea procedurilor constituționale, șoferii trebuie să continue să țină documentele în original asupra lor. Legea va trebui promulgată de președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial.
În termen de 90 de zile de la promulgare, se vor elabora normele de aplicare ale noii reglementări.