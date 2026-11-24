Polițiștii din Constanța au reținut marți, 24 noiembrie 2026, un bărbat de 45 de ani care l-a agresat fizic pe fiul său de nouă ani, pe fondul consumului de alcool.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au anunțat că incidentul a avut loc în data de 23 noiembrie 2026. La aceeași dată, împotriva bărbatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu.
Documentul vizează o femeie de 36 de ani și patru minori cu vârste cuprinse între nouă și 15 ani. Poliția a dispus evacuarea bărbatului din locuință, acesta fiind obligat să păstreze o distanță de minim 200 de metri față de victimele menționate.
Reținere pentru violență în familie
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie. Cercetările sunt continuate de polițiștii din Constanța pentru stabilirea tuturor circumstanțelor faptei.