Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 nov. 2026, 16:54

Polițiștii din Constanța au reținut marți, 24 noiembrie 2026, un bărbat de 45 de ani care l-a agresat fizic pe fiul său de nouă ani, pe fondul consumului de alcool.

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