Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 nov. 2026, 17:58

Un bărbat de 23 de ani și o femeie de 20 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în Constanța, fiind cercetați pentru trafic de minori. Victima, o adolescentă de 16 ani, a fost reclutată în august 2026 și obligată să se prostitueze timp de mai multe luni.

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