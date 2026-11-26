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Actualitate· 1 min citire
Arestare preventivă în Constanța: un bărbat și o femeie sunt acuzați că au obligat o minoră de 16 ani să se prostitueze
Poliție
Un bărbat de 23 de ani și o femeie de 20 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în Constanța, fiind cercetați pentru trafic de minori. Victima, o adolescentă de 16 ani, a fost reclutată în august 2026 și obligată să se prostitueze timp de mai multe luni.
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