Polițiștii din Constanța au înregistrat trei infracțiuni la regimul rutier pe 23 noiembrie, inclusiv două evenimente cu pagube materiale provocate de șoferi aflați sub influența băuturilor alcoolice.
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a comunicat identificarea a trei situații de încălcare gravă a normelor rutiere pe parcursul zilei de luni, 23 noiembrie 2026. Două dintre cazuri au implicat evenimente cu pagube materiale, iar în ambele instanțe conducătorii au fost testați pozitiv la alcool.
Conducere sub influența alcoolului și incidente rutiere
Un bărbat de 24 de ani a fost oprit pe Șoseaua Mangalia, în jurul orei 20:30. Testarea cu etilotestul a indicat o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Persoana a fost implicată într-un eveniment rutier cu pagube materiale și a fost dusă la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.
Un al doilea caz similar a fost semnalat în jurul orei 22:40, în Portul Constanța. Un bărbat de 48 de ani conducea un autocamion cu o alcoolemie de 1,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, șoferul a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale și a fost condus la spital pentru analize.
Șofer cu dreptul de a conduce suspendat
O a treia infracțiune a fost constatată în jurul orei 15:50, pe DN2A. Un bărbat de 31 de ani a condus un autoturism deși avea suspendat dreptul de a vehicule pentru perioada respectivă.
Cercetările în toate cele trei cazuri sunt continuate de polițiști.