Vremea azi, 17 octombrie: ploi în mare parte din țară și temperaturi de doar 9 grade. Unde va fi cel mai frig

Vremea se menține rece în România sâmbătă, 17 octombrie, când sunt așteptate ploi în mai multe regiuni, iar temperaturile maxime vor varia între 9 și 18 grade Celsius.
Cele mai scăzute valori se vor înregistra în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce în Moldova, Transilvania și Muntenia vor fi perioade cu precipitații. La munte, la altitudini mari, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.
Vreme rece și ploi în Moldova și Transilvania
În Dobrogea și Bărăgan, cerul va fi predominant noros, iar în unele zone sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 15 grade, iar pe litoral, în timpul nopții, valorile termice se vor situa în jurul a 10 grade.
În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, vremea va fi închisă și rece, cu temperaturi de cel mult 14 grade. Pe parcursul zilei sunt așteptate câteva reprize de ploaie.
În nordul Moldovei și în Bucovina va fi mai frig, cu maxime de numai 10–11 grade. Ploile se vor extinde, iar la altitudini mari, în zonele montane, sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă ar putea depăși local 15 litri pe metru pătrat.
În nordul Transilvaniei și în Maramureș, cerul va rămâne acoperit de nori. Ploile vor fi mai frecvente în prima parte a zilei, iar temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 13 grade.
Unde se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi
În vestul țării, vremea va fi schimbătoare, cu înnorări temporare, ploi și perioade în care soarele va apărea printre nori. După lăsarea serii, cerul se va degaja treptat, însă spre dimineață se poate forma ceață în zonele de câmpie.
În Transilvania, vremea va fi rece și închisă, mai ales în estul regiunii, unde sunt prognozate ploi. În depresiunile intramontane se vor înregistra cele mai mici maxime din țară, de aproximativ 9 grade.
Oltenia va avea parte de cele mai ridicate temperaturi, de 17–18 grade Celsius. În prima parte a zilei, în unele zone va fi ceață, iar ulterior se vor arăta și perioade cu soare. Probabilitatea de ploaie va fi redusă.
În sudul României, cerul va fi în general noros, cu ploi pe arii restrânse. În Lunca Dunării, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 16 grade.
Cum va fi vremea în București
În Capitală, sâmbătă va fi o zi rece și mohorâtă, cu cer predominant noros. Sunt așteptate ploi slabe, mai ales spre seară, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 15 grade Celsius.
În timpul nopții, norii vor persista, iar spre dimineață vor exista condiții de ceață. Temperatura minimă va coborî la 5–6 grade.
Ploi, lapoviță și ninsoare la munte
La munte, vremea va rămâne închisă, cu precipitații în special în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali. La altitudini mari, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.
Vântul va avea intensificări pe crestele montane, în special în masivele sudice, unde rafalele pot atinge 60–70 km/h.
În Oltenia, județele Olt și Dolj s-au aflat sub o avertizare de cod galben de ceață densă, valabilă până la ora 9:00, potrivit informațiilor publicate în prognoza pentru această zi.