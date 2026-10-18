Incident violent într-un autobuz din Constanța: un adolescent rănit de cioburi

Publicat 18 oct. 2026, 08:50 Sursă observatornews

Un adolescent a suferit răni de la cioburi de sticlă după ce un bărbat a spart un geam al unui autobuz în circulație pe teritoriul municipiului Constanța. Incidentul a necesitat intervenția forțelor de ordine și a provocat alarmare pasagerilor.

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