Incident violent într-un autobuz din Constanța: un adolescent rănit de cioburi

Un adolescent a suferit răni de la cioburi de sticlă după ce un bărbat a spart un geam al unui autobuz în circulație pe teritoriul municipiului Constanța. Incidentul a necesitat intervenția forțelor de ordine și a provocat alarmare pasagerilor.
Evenimentul s-a produs la data de 17 octombrie 2026, conform informațiilor publicate de Observator News. Victima este un minor care a necesitat îngrijiri medicale imediate după contactul cu fragmentele de sticlă.
Circumstanțele incidentului
Conform sursei citate, bărbatul responsabil pentru spargerea geamului ar fi urcat în autobuz transportând un container de deșeuri metalice. Comportamentul agresiv a dus la deteriorarea sticlei, iar cioburile au afectat pasagerul minor.
Șoferul vehiculului a fost martorul direct al agresiunii și a alertat autoritățile competente pentru a interveni în situație. Pasagerii aflați în interiorul mijlocului de transport au rămas șocați de evoluția bruscă a evenimentelor.
Investigația poliției
La momentul redactării acestui material, anchetatorii se aflau în faza de stabilire a cauzelor care au declanșat comportamentul violent al bărbatului. Polițiștii încearcă să reconstruiască exact cum s-a ajuns la spargerea geamului și ce factori au contribuit la escaladarea conflictului în fața publicului.
Nu au fost oferite detalii suplimentare privind starea de sănătate actuală a adolescentului sau identitatea bărbatului implicat în incident. Cazul rămâne deschis pentru investigare, iar autoritățile continuă să colecteze probe și declarații martorilor.