Accident grav pe DN22, în Constanța! Nouă victime transportate la spital, una inconștientă și intubată

Un accident grav s-a produs luni dimineață, 19 octombrie, pe DN22, în județul Constanța, între un microbuz și un autoturism. Nouă persoane au fost transportate la spital, dintre care una în stare de inconștiență, fiind intubată. Alte patru victime au suferit traumatisme craniene și faciale, trei au fost rănite ușor, iar șoferița autoturismului a suferit un traumatism la piciorul stâng.
UPDATE - Nouă victime transportate la spital după accidentul din Constanța! O persoană a fost intubată
Noi informații despre accidentul grav produs pe DN22, la ieșirea din localitatea Lumina spre Tulcea. Potrivit ultimelor date transmise de salvatori, nouă victime au fost transportate la spital, dintre care opt se aflau în microbuzul implicat în accident. Una dintre victime era inconștientă, a fost intubată și preluată de un echipaj SMURD pentru a fi dusă la spital. Alte patru persoane din microbuz au suferit traumatisme cranio-cerebrale și cranio-faciale, iar trei au fost rănite ușor. La spital a ajuns și șoferița autoturismului implicat în accident, care a suferit un traumatism ușor la piciorul stâng.
Știre inițială: Pompierii și echipajele medicale intervin la fața locului
Un accident grav s-a produs luni dimineață, 19 octombrie, pe DN22, în județul Constanța, între un autoturism și o autoutilitară. Cinci persoane au fost rănite, iar două dintre ele sunt în stare de inconștiență, potrivit Centrului Infotrafic. cu noile informatii Coliziunea a avut loc la ieșirea din localitatea Lumina spre Tulcea. ISU Dobrogea a anunțat că, în total, zece persoane au fost implicate în accident. În informarea inițială a ISU Dobrogea era menționată o singură victimă inconștientă. Centrul Infotrafic a precizat ulterior că două dintre cele cinci persoane rănite sunt în stare de inconștiență.
La fața locului intervin pompierii cu o autospecială de stingere, alături de un echipaj SMURD C și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean: două de tip B2 și unul de tip C2. Primele informații indicau implicarea unui microbuz și a unui autoturism. În comunicarea Centrului Infotrafic, cele două vehicule sunt descrise drept un autoturism și o autoutilitară.
Traficul se desfășoară alternativ pe DN22
Circulația în zona accidentului este restricționată la un singur sens, pe care se circulă alternativ. Potrivit estimării transmise de autorități, traficul ar urma să revină la normal după ora 08:30.