Accident grav pe DN22, în Constanța! Nouă victime transportate la spital, una inconștientă și intubată

Publicat 19 oct. 2026, 07:59 Actualizat 19 oct. 2026, 09:00 Sursă Realitatea.net

Un accident grav s-a produs luni dimineață, 19 octombrie, pe DN22, în județul Constanța, între un microbuz și un autoturism. Nouă persoane au fost transportate la spital, dintre care una în stare de inconștiență, fiind intubată. Alte patru victime au suferit traumatisme craniene și faciale, trei au fost rănite ușor, iar șoferița autoturismului a suferit un traumatism la piciorul stâng.

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