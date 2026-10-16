Tânăra acuzată că a agresat cinci femei în Constanța explică ce a împins-o la violență: „Au apărut niște frustrări”

Înainte de a ajunge în fața magistraților, aceasta a vorbit despre dificultățile personale și financiare prin care spune că a trecut.
O tânără de 20 de ani, acuzată că a agresat cinci femei în Constanța și a provocat distrugeri în mai multe spații publice, a fost reținută după ce o expertiză medico-legală a stabilit că avea discernământ în momentul faptelor.
Tânăra spune că nu a avut bani pentru tratament
Femeia a declarat că a crescut fără părinți, a locuit într-un centru de plasament și a trecut prin perioade dificile în ultimii ani. Potrivit propriilor afirmații, problemele financiare au împiedicat-o să urmeze tratamentul și să meargă la consultații medicale.
„Treceam prin niște situații mai grele, în care eu nu am părinți, am crescut la cămin până la vârsta de 18 ani, am mai crescut și într-o familie maternală”, a povestit aceasta.
Tânăra a susținut că lipsa unei locuințe și dificultățile de trai au afectat-o și au contribuit la acumularea unor frustrări. Ea a afirmat că nu a reușit să își cumpere tratamentul și să plătească consultațiile, ale căror costuri le-a estimat la câteva sute de lei.
Cinci femei ar fi fost agresate în perioada iulie-octombrie
Potrivit anchetatorilor, incidentele investigate s-au produs între iulie și octombrie 2026, pe străzi și în mai multe spații publice din Constanța, inclusiv în centre comerciale, restaurante și cafenele.
Conform procurorilor, atacurile ar fi fost bruște și ar fi vizat femei cu care tânăra nu avea conflicte anterioare. Violențele reclamate au inclus lovituri în zona capului și a feței, precum și tragerea victimelor de păr. În unele situații, femeia ar fi aruncat obiecte de mobilier și ar fi provocat distrugeri.
Ancheta vizează cinci infracțiuni de lovire sau alte violențe, trei infracțiuni de tulburare a ordinii și liniștii publice și o infracțiune de distrugere. Cercetările au fost extinse și asupra unui incident din decembrie 2025, într-un dosar ulterior reunit cu cel actual.
Expertiza a stabilit că avea discernământ
Tânăra a fost supusă unei expertize medico-legale psihiatrice la 15 octombrie. Potrivit concluziilor preliminare comunicate de procurori, aceasta avea discernământ la momentul comiterii faptelor cercetate.
După evaluare, polițiștii au reținut-o pentru 24 de ore. Ulterior, la solicitarea procurorilor, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
În ceea ce privește informațiile apărute public despre o posibilă pierdere a sarcinii de către una dintre victime, procurorii au precizat că femeia a relatat dureri la nivelul trunchiului și că a fost dispusă o examinare medico-legală. Stabilirea situației medicale și a unei eventuale legături cu agresiunea reclamată depinde de rezultatele acestei examinări.
Ancheta este în desfășurare, iar tânăra beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.