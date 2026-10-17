Franța trimite echipamente în România pentru securitatea la Marea Neagră. Anunțul făcut de Nicușor Dan

Franța s-a oferit să ajute România cu echipamente militare pentru consolidarea securității la Marea Neagră, după atacurile recente cu drone asupra unor nave comerciale din regiune.
Președintele Nicușor Dan a anunțat că sprijinul ar urma să fie acordat temporar, până când echipamentele comandate de România prin programul european SAFE vor fi livrate.
Anunțul a fost făcut vineri, la Bruxelles, după reuniunea Consiliului European, în cadrul căreia liderii au discutat despre situația de securitate din Marea Neagră și riscurile generate de atacurile asupra transportului maritim.
Franța a răspuns solicitării României în 24 de ore
Nicușor Dan a explicat că Bucureștiul a cerut sprijinul aliaților pentru a acoperi perioada până la sosirea echipamentelor militare achiziționate prin programul SAFE.
Potrivit președintelui, echipamentele comandate ar putea ajunge în România peste un an și jumătate sau chiar doi ani și jumătate, în funcție de contractele semnate. Până atunci, autoritățile caută soluții pentru întărirea capacităților de apărare.
„În 24 de ore deja Franța a răspuns”, a declarat șeful statului, precizând că reprezentanții tehnici francezi au discutat cu partea română pentru a identifica necesitățile de echipamente. Președintele și-a exprimat încrederea că și alți aliați vor răspunde solicitării României.