Explozie urmată de incendiu la o fabrică de amidon din Medgidia! Două persoane au suferit arsuri

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 oct. 2026, 13:30

O explozie urmată de un incendiu s-a produs la o fabrică de amidon din Medgidia, județul Constanța. Două persoane au suferit arsuri în urma incidentului, iar autoritățile au intervenit pentru gestionarea situației și acordarea îngrijirilor medicale victimelor.

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