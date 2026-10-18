Explozie urmată de incendiu la o fabrică de amidon din Medgidia! Două persoane au suferit arsuri

O explozie urmată de un incendiu s-a produs la o fabrică de amidon din Medgidia, județul Constanța. Două persoane au suferit arsuri în urma incidentului, iar autoritățile au intervenit pentru gestionarea situației și acordarea îngrijirilor medicale victimelor.
Intervenție de urgență la fabrica din Medgidia
Deflagrația a fost urmată de izbucnirea unui incendiu în incinta fabricii. Situația a impus intervenția echipajelor de salvare, care au acționat pentru limitarea efectelor incidentului și pentru acordarea primului ajutor persoanelor rănite.
Cele două victime au suferit arsuri și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte în care s-a produs explozia urmează să fie stabilite de autorități.
Ancheta urmează să stabilească de la ce a pornit explozia
După încheierea intervenției, specialiștii trebuie să determine cauza deflagrației și să verifice condițiile în care funcționa instalația implicată.
Ancheta va stabili ce a declanșat explozia, cum s-a propagat incendiul și dacă au fost respectate normele de securitate în muncă.
Incidentul readuce în atenție riscurile asociate activităților industriale și importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor și exploziilor.