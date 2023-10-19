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Steagurile israeliene şi palestiniene, interzise la meciurile din Premier League

Steagurile israeliene şi palestiniene, interzise la meciurile din Premier League

Steagurile israeliene şi palestiniene, interzise la meciurile din Premier League

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 19 oct. 2023, 09:59

Steagurile israeliene şi palestiniene vor fi de acum înainte interzise la meciurile din Premier League

Steagurile israeliene şi palestiniene vor fi de acum înainte interzise la meciurile din Premier League, a anunţat, miercuri, agenţia de ştiri PA. Decizia a fost luată pentru a se asigura că stadioanele engleze nu devin un loc de conflict, scrie realitateasportiva.net

Săptămâna trecută, guvernul britanic a încurajat diferitele echipe şi atleţi să aducă un omagiu victimelor violenţelor din Israel şi din Fâşia Gaza. Acelaşi guvern şi-a afirmat sprijinul neclintit pentru Israel, dar Federaţia Engleză de Fotbal (FA) a ales să nu ilumineze arcul de pe Wembley cu culorile israeliene în timpul meciului amical dintre Anglia şi Australia de vineri.

Echipa engleză a purtat o banderolă neagră la meci şi s-a păstrat un minut de reculegere înainte de startul meciului pentru a respecta „victimele nevinovate ale evenimentelor devastatoare din Israel şi Palestina”.

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