Sfârșitul lumii ar fi trebuit să vină astăzi! Ce au prezis cercetătorii în urmă cu 66 de ani
Populație România
Un studiu publicat în 1960 indica data de 13 noiembrie 2026 drept momentul suprapopulării extreme a Pământului. De ce nu s-a adeverit predicția?
Vineri, 13 noiembrie 2026, este data asociată cu „sfârșitul lumii” într-un studiu științific publicat în urmă cu 66 de ani în revista Science. Cercetătorii care au realizat analiza avertizau că ritmul accelerat de creștere a populației mondiale ar putea duce la o suprapopulare extremă a planetei. Predicția nu s-a adeverit însă, iar evoluțiile demografice din ultimele decenii au schimbat radical perspectivele asupra viitorului omenirii.
Studiul, publicat la 4 noiembrie 1960, purta titlul „Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026” („Ziua Judecății: vineri, 13 noiembrie 2026”). Autorii au fost fizicianul Heinz von Foerster și cercetătorii Patricia M. Mora și Lawrence W. Amiot, de la Universitatea Illinois din Statele Unite.
Cum au calculat oamenii de știință data sfârșitului lumii
Cercetătorii au analizat evoluția populației globale pe parcursul a aproximativ 2.000 de ani și au observat că numărul oamenilor creștea într-un ritm accelerat.
Pornind de la aceste date, au construit un model matematic prin care au încercat să estimeze evoluția demografică pe termen lung.
Concluzia lor a fost una alarmantă: dacă tendința de creștere observată în trecut ar fi continuat fără schimbări, populația planetei ar fi ajuns, teoretic, la valori apropiate de infinit în data de 13 noiembrie 2026.
Autorii studiului avertizau că omenirea nu s-ar confrunta neapărat cu foametea, ci cu o problemă și mai gravă: suprapopularea și lipsa spațiului.
Astfel, data de 13 noiembrie 2026 nu reprezenta o predicție a unei explozii, a unui dezastru natural sau a unei catastrofe care urma să distrugă planeta, ci rezultatul matematic al extrapolării unui ritm de creștere demografică considerat nesustenabil.
De ce nu s-a adeverit predicția din 1960
Principalul motiv pentru care scenariul nu s-a confirmat este încetinirea creșterii populației mondiale.
Începând cu ultimele decenii ale secolului trecut, rata natalității a scăzut în numeroase regiuni ale lumii, iar ritmul de creștere demografică s-a redus considerabil.
Modelul matematic din 1960 pornea de la premisa că tendințele istorice vor continua. În realitate, schimbările sociale, economice și demografice au modificat evoluția populației.
Potrivit proiecțiilor Organizației Națiunilor Unite din raportul World Population Prospects 2024, populația mondială ar putea ajunge la aproximativ 10,3 miliarde de locuitori la mijlocul anilor 2080, după care ar urma să înceapă să scadă treptat.
Prin urmare, scenariul unei creșteri demografice infinite nu mai este considerat realist.
Omenirea se confruntă cu alte amenințări globale
Dacă în anii 1960 principala preocupare era suprapopularea, în prezent experții atrag atenția asupra unui spectru mult mai larg de riscuri care ar putea amenința civilizația.
Printre acestea se numără războiul nuclear, schimbările climatice și dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.
Un simbol al acestor îngrijorări este Ceasul Apocalipsei (Doomsday Clock), creat în 1947 de organizația Bulletin of the Atomic Scientists.
În ianuarie 2026, indicatorul a fost poziționat la numai 85 de secunde înainte de miezul nopții, cel mai apropiat punct de momentul simbolic al unei catastrofe globale de la înființarea sa.
Ceasul nu prezice data exactă a sfârșitului lumii, ci reflectă evaluarea experților privind nivelul amenințărilor globale.
Așadar, 13 noiembrie 2026 nu marchează sfârșitul omenirii, ci data la care ar fi trebuit să se împlinească o proiecție matematică realizată în 1960, pe baza unor tendințe demografice care între timp s-au schimbat radical.
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