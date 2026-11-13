Agentă de poliție rănită într-un accident pe bulevardul Tomis din Constanța

O agentă de poliție a fost rănită în urma unui accident rutier produs joi seară, 12 noiembrie, pe bulevardul Tomis din Constanța, după ce un autoturism a impactat o autospecială de poliție.
Accidentul s-a produs în jurul orei 22:50, când polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați despre ciocnirea dintre un autoturism și o autospecială a Poliției Române. La momentul impactului, șoferul mașinii de intervenție se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu și se deplasa către Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Constanța.
Conform comunicatului IPJ Constanța, autospeciala era condusă de un agent din cadrul Serviciului Independent de Reținere și Arestare Preventivă București. În urma coliziunii, o agentă de poliție aflată în calitate de pasager a suferit vătămări corporale.
În cauza accidentului a fost întocmit un dosar penal pentru stabilirea împrejurărilor și a responsabilităților.