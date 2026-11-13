Agentă de poliție rănită într-un accident pe bulevardul Tomis din Constanța

Publicat 13 nov. 2026, 08:48 Sursă newsweek

O agentă de poliție a fost rănită în urma unui accident rutier produs joi seară, 12 noiembrie, pe bulevardul Tomis din Constanța, după ce un autoturism a impactat o autospecială de poliție.

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