Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS | Ioan Ungureanu, în premieră la Realitatea PLUS: Cum arată viața unui tată după divorț?

Publicat 12 nov. 2026, 12:20 Actualizat 12 nov. 2026, 12:23

Divorțul nu înseamnă doar sfârșitul unei relații, ci și o schimbare profundă de identitate. Despre provocările emoționale, pierderile și confuzia care pot apărea după separare vorbește psihologul Ioan Ungureanu, într-o ediție în premieră a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, la Realitatea PLUS.

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