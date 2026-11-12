Doi șoferi cercetați penal în Constanța pentru nereguli rutiere

Publicat 12 nov. 2026, 07:53 Sursă Ziua de Constanța

Poliția din Constanța a deschis dosare penale împotriva a doi șoferi depistați în trafic pe 10 noiembrie. Un tânăr de 20 de ani a condus cu dreptul suspendat, iar un bărbat de 65 de ani a circulat cu un autoturism neînmatriculat.

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