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Doi șoferi cercetați penal în Constanța pentru nereguli rutiere

FOTO: Poliția Română/Facebook

FOTO: Poliția Română/Facebook

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat12 nov. 2026, 07:53
SursăZiua de Constanța

Poliția din Constanța a deschis dosare penale împotriva a doi șoferi depistați în trafic pe 10 noiembrie. Un tânăr de 20 de ani a condus cu dreptul suspendat, iar un bărbat de 65 de ani a circulat cu un autoturism neînmatriculat.

Investigațiile au fost inițiate în urma a două incidente separate, petrecute în aceeași zi, conform comunicatului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Șofer cu dreptul suspendat în Medgidia

În jurul orei 9:20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Medgidia au identificat un bărbat de 20 de ani la volanul unui autoturism. Incidentul a avut loc pe strada Lupeni.

Verificările efectuate au arătat că tânărul avea exercitarea dreptului de a conduce suspendată pentru perioada respectivă. În consecință, polițiștii au deschis un dosar penal împotriva acestuia.

Circulație cu autoturism neînmatriculat

Ulterior, în jurul orei 15:30, echipaje din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră al Poliției municipiului Constanța au oprit un alt șofer. Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, conducea un autoturism neînmatriculat pe Bulevardul I.C. Brătianu.

În ambele cazuri, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor circumstanțelor faptei.

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