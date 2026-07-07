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România, țara tuturor posibilităților. Fântână arteziană folosită pe post de mașină de spălat
Fântână arteziană
Imagini halucinante în Constanța! O fântână arteziană a fost transformată în... mașină de spălat și baie publică. Două femei au fost surprinse spălând haine, inclusiv lenjerie intimă, chiar în apa fântânii, în timp ce doi copii se bălăceau lângă ele.
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