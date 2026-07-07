Greșeala uriașă pe care o fac mulți înainte să plece de acasă. Poate provoca un incendiu devastator

Lăsarea uscătorului de rufe sau a mașinii de spălat să funcționeze în lipsa proprietarilor este un risc pe care experții recomandă să îl evitați. Un incendiu se poate declanșa în doar câteva minute, iar lipsa unei intervenții rapide poate transforma un incident minor într-o tragedie.
Ce spun experții
De obicei, nu e nimic rău în a încerca să te apuci mai devreme de lista de sarcini-până când devine o problemă. Ar putea arăta cam așa: pui o încărcătură de rufe la spălat imediat după serviciu, apoi te grăbești să ieși la cină, sperând că noile tale pijamale vor fi calde și fără cute când te întorci.
Nu vrem să vă speriem; uscătoarele moderne sunt, de obicei, dotate cu mai multe dispozitive de siguranță încorporate. Cu toate acestea, nu ar trebui niciodată să lăsați unul în funcțiune fără supraveghere. Cei de la Realsimple au discutat cu mai mulți experți, de la un investigator specializat în siguranța locuințelor până la un proiectant de electrocasnice, pentru a afla de ce. Aceștia ne explică în ce situații pot izbucni incendii la uscătoare și ce puteți face pentru a vă asigura o mai mare siguranță în locuință.
Poți să pornești uscătorul de rufe când nu e nimeni acasă?
Pornirea uscătorului de rufe în timp ce ești plecat poate părea o modalitate ușoară de a economisi timp, dar experții în siguranță nu recomandă acest lucru.
„Majoritatea uscătoarelor de rufe au integrate numeroase funcții de siguranță, dar, la fel ca în cazul oricărui aparat care generează căldură, există totuși un risc”, spune Brian Dunagan, CSP, CFEI, expert în siguranță și mediu și investigator-șef la IFO Group.
Dunagan nu înțelege riscurile de incendiu doar la nivel teoretic; el investighează incendiile rezidențiale ca parte a meseriei sale. Prin urmare, el recomandă folosirea uscătorului numai când cineva este acasă. Dar, mai mult decât atât, el sfătuiește să porniți uscătorul doar când cineva este treaz și poate reacționa rapid dacă se întâmplă ceva.
Principalul avantaj al folosirii uscătorului în timp ce sunteți plecați sau dormiți este comoditatea, mai ales că majoritatea oamenilor presupun că nu se va întâmpla nimic rău. Ai putea chiar să economisești puțin bani la facturile de energie. Totuși, nu-ți asuma acest risc.
„Nu porni uscătorul când casa este goală și, cu siguranță, nu peste noapte, când toată lumea doarme, deși mulți oameni își pornesc aparatele noaptea din cauza tarifului mai mic la electricitate”, spune Andrei Suprunov, tehnician autorizat în repararea aparatelor electrocasnice și fondator al FixitBay LLC. „În majoritatea cazurilor, nu se întâmplă nimic grav, dar uscătoarele degajă multă căldură. Dacă orificiul de ventilație se înfundă, termostatul se defectează sau o piesă începe să se supraîncălzească, este mai bine să fiți în apropiere pentru a opri procesul înainte ca acesta să se transforme într-o problemă gravă”.
Dacă un investigator în domeniul siguranței și un tehnician specializat în repararea aparatelor electrocasnice nu au fost suficienți pentru a vă convinge să evitați să lăsați uscătorul să funcționeze nesupravegheat, am discutat și cu o persoană responsabilă chiar de proiectarea acestor uscătoare. Și, surpriză – el spune că, întrucât uscătoarele sunt aparate care funcționează la temperaturi ridicate, acest lucru este absolut interzis.
„Dacă apare o defecțiune neașteptată sau o supraîncălzire, este necesară o intervenție imediată pentru a întrerupe alimentarea cu energie electrică și a stinge eventualele flăcări”, spune Dean Brindle, șeful departamentului de produse pentru electrocasnice la LG Electronics. „Când locuitorii sunt prezenți, aceștia pot detecta semnele de avertizare timpurie – cum ar fi zgomote neobișnuite sau mirosul de fum – și pot acționa înainte ca focul să se răspândească”.
Cele mai comune cauze pentru care iau foc mașinile de spălat și uscătoarele
Incendiile provocate de uscătoarele de rufe sunt relativ rare (din fericire), dar, atunci când se produc, consecințele pot fi devastatoare. Potrivit Asociației Naționale pentru Protecția împotriva Incendiilor (NFPA), uscătoarele de rufe și mașinile de spălat provoacă, în medie, 15.970 de incendii pe an. Iată care sunt, conform datelor, cele mai frecvente cauze ale acestor incendii.
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