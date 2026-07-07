Femeie de 63 de ani, agresată de propriul fiu în Constanța. Bărbatul a fost încătușat și internat la Psihiatrie

Un bărbat de 43 de ani din Constanța este cercetat pentru violență în familie după ce și-ar fi agresat mama. Victima a refuzat îngrijirile medicale și ordinul de protecție.
Femeie de 63 de ani, agresată de propriul fiu în Constanța. Bărbatul a fost încătușat și transportat la Psihiatrie
Un nou caz de violență în familie este anchetat de polițiștii din Constanța, după ce o femeie de 63 de ani a reclamat că a fost agresată de propriul fiu. La sosirea echipajelor de intervenție, bărbatul avea un comportament violent și a fost imobilizat, încătușat și transportat ulterior la Secția de Psihiatrie din Palazu Mare.
Polițiștii au intervenit după un apel al victimei
Incidentul s-a petrecut luni după-amiază, când polițiștii din Constanța au fost solicitați să intervină în urma unui apel făcut de o femeie care a anunțat că a fost agresată de fiul său.
Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că victima, în vârstă de 63 de ani, prezenta urme de violență la nivelul spatelui.
Cu toate acestea, femeia a refuzat să fie consultată de personalul medical și nu a dorit să primească îngrijiri de specialitate.
Fiul victimei a fost încătușat și dus la Psihiatrie
Potrivit polițiștilor, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, manifesta un comportament agitat și recalcitrant în momentul intervenției.
Pentru prevenirea unor incidente, acesta a fost imobilizat și încătușat, fiind condus inițial la sediul poliției.
Ulterior, un echipaj medical l-a transportat la Spitalul de Psihiatrie Palazu Mare, unde a fost internat pentru evaluare și îngrijiri de specialitate.
Victima a refuzat ordinul de protecție
În cadrul procedurilor legale, femeii i-a fost prezentat formularul pentru evaluarea riscului, însă aceasta a refuzat să răspundă la întrebările polițiștilor.
Autoritățile i-au înmânat totuși documentele necesare pentru a putea solicita în instanță emiterea unui ordin de protecție, dacă va decide ulterior să facă acest demers.
Dosar penal pentru violență în familie
Verificările efectuate de polițiști au arătat că între mamă și fiu nu mai fuseseră raportate anterior conflicte sau alte incidente similare.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.
Totodată, polițiștii au anunțat că vor monitoriza în continuare situația pentru prevenirea unor noi incidente.