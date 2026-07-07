Femeia care și-a agresat fetița pe o stradă în Constanța, de profesie psiholog. Copiii, preluați de bunica paternă

Femeia surprinsă în imagini în timp ce își agresa fetița de 8 ani pe o stradă din Constanța a fost identificată de polițiști. Este vorba despre o femeie de 43 de ani, de profesie psiholog. După apariția imaginilor în spațiul public, autoritățile au intervenit, iar copiii au fost preluați de bunica paternă, în timp ce pe numele mamei a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie.
Imaginile cu agresiunea au declanșat ancheta
Cazul a ieșit la iveală după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini în care o femeie lovește și trage violent de păr o fetiță pe o stradă din Constanța. Copila plânge și încearcă să se apere, în timp ce martorii asistă neputincioși la întreaga scenă.
În urma apariției imaginilor, polițiștii și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța s-au autosesizat și au început verificările pentru identificarea femeii.
Agresoarea, identificată de polițiști: este psiholog
Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat că femeia a fost identificată. Este vorba despre o persoană în vârstă de 43 de ani, care a fost găsită la domiciliu împreună cu copiii săi, inclusiv fetița de 8 ani surprinsă în imagini.
Profesia femeii a stârnit numeroase reacții în spațiul public, aceasta fiind psiholog, o meserie asociată cu protejarea și echilibrul emoțional al copiilor și adulților, în contrast puternic cu comportamentul violent surprins în imaginile devenite virale.
Copiii au fost preluați de bunica paternă
Femeia și copiii au fost conduși la sediul Secției 2 Poliție pentru clarificarea situației. La sediu au fost chemați și reprezentanții DGASPC Constanța, precum și bunica paternă a copiilor, în calitate de reprezentant legal.
Polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, concluzionând că nu există un risc iminent care să justifice emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Reprezentantului legal i-a fost însă înmânată cererea pentru solicitarea unui ordin de protecție în instanță.
Totodată, un echipaj medical a examinat fetița, stabilind că aceasta nu prezintă urme de violență la nivelul capului, trunchiului sau membrelor. Copila a refuzat transportul la spital pentru investigații suplimentare.
În urma evaluării, reprezentanții DGASPC au decis ca toți copiii din familie să fie preluați de bunica paternă.
Dosar penal pentru violență în familie
Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs agresiunea și dacă au existat și alte episoade de violență asupra minorilor din familie.