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Politica· 1 min citire
Dosarul lui Călin Georgescu va fi rejudecat
Călin Georgescu
Publicat19 iun. 2026, 14:36
Actualizat19 iun. 2026, 14:39
Sursărealitatea.net
Dosarul lui Călin Georgescu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale, se va relua cu un alt complet de judecată. Este vorba despre dosarul în care Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.
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