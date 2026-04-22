AUR vine cu soluții pentru stoparea supraîndatorării românilor

Scris de Daniel Onescu Publicat: 22 apr. 2026, 12:44

AUR a depus în Parlament un proiect legislativ pentru protejarea românilor în fața dobânzilor excesive și a practicilor abuzive din sistemul financiar, un fenomen care a dus la supraîndatorarea a milioane de cetățeni și la pierderea echilibrului dintre bănci și consumatori. Proiectul vizează plafonarea costurilor creditelor, introducerea unor reguli clare de transparență și eliminarea unor mecanisme care permit executări rapide fără protecție reală pentru debitori.

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