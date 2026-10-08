Șeful Poliției Locale Constanța, trimis în judecată de DNA. 60 de amenzi, în valoare de peste 108.000 de lei, ar fi fost scoase din evidențe

Directorul general al Poliției Locale Constanța, Ionuț Dumitru, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat de abuz în serviciu în formă continuată.
Anchetatorii susțin că, în perioada aprilie 2024 – septembrie 2025, acesta ar fi dispus scoaterea din circuitul administrativ a 60 de procese-verbale de contravenție, cu amenzi în valoare totală de 108.521 de lei. Dosarul a fost trimis spre judecare în stare de libertate.
60 de amenzi, scoase din circuit
Potrivit procurorilor, Ionuț Dumitru ar fi semnat note și rapoarte întocmite de polițiștii locali din subordine prin care cele 60 de procese-verbale au fost eliminate administrativ din circuit.
Este vorba despre documente care fuseseră deja comunicate contravenienților și deveniseră titluri executorii după expirarea termenului legal.
DNA susține că, prin această procedură, procesele-verbale nu ar mai fi fost transmise către organele fiscale ale unităților administrativ-teritoriale care trebuiau să înregistreze și să încaseze amenzile.
Amenzile aparțineau mai multor localități
Conform anchetatorilor, cele 60 de sancțiuni reprezentau venituri care reveneau mai multor bugete locale. În dosar sunt menționate unități administrativ-teritoriale din județele Constanța, Ialomița, Galați, Vâlcea, Buzău și alte zone.
Procurorii consideră că scoaterea proceselor-verbale din circuit a împiedicat recuperarea sumelor datorate de persoanele sancționate.
Faptele sunt încadrate de DNA la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.
Dosarul ajunge în instanță
Ionuț Dumitru va fi judecat în stare de libertate, iar instanța urmează să analizeze probele administrate de procurori și acuzațiile formulate în rechizitoriu.
Trimiterea în judecată nu înseamnă stabilirea vinovăției. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, directorul Poliției Locale Constanța beneficiază de prezumția de nevinovăție.