Centrala de la Cernavodă nu poate fi repornită încă. Cristian Bușoi: „Nu ne putem juca cu redeschiderea”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 oct. 2026, 16:14

Cele două reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă nu pot fi repornite deocamdată, în condițiile în care debitul Dunării rămâne foarte scăzut.

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