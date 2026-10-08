Centrala de la Cernavodă nu poate fi repornită încă. Cristian Bușoi: „Nu ne putem juca cu redeschiderea”

Cele două reactoare ale Centralei Nucleare de la Cernavodă nu pot fi repornite deocamdată, în condițiile în care debitul Dunării rămâne foarte scăzut.
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a anunțat că autoritățile nu pot indica o dată exactă pentru reluarea producției și că decizia va fi luată numai după ce specialiștii confirmă existența tuturor condițiilor de siguranță.
Prognozele pentru următoarele zile nu indică o creștere susținută a nivelului Dunării. O eventuală îmbunătățire ar putea apărea abia spre sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie.
Debitul Dunării, principalul obstacol
Situația hidrologică rămâne factorul decisiv pentru reluarea activității centralei. Bușoi a explicat că estimările pe termen scurt arată chiar posibilitatea unor noi scăderi ale nivelului Dunării.
În aceste condiții, autoritățile evită să avanseze un termen ferm pentru repornirea reactoarelor. O astfel de decizie trebuie să țină cont atât de evoluția apei, cât și de parametrii tehnici ai centralei.
„Decizia finală sigur că va fi a specialiştilor”, a precizat Cristian Bușoi, subliniind că centrala trebuie repornită numai atunci când condițiile permit funcționarea în siguranță.
Riscurile unei reporniri premature
Ministerul Energiei avertizează că o repornire făcută înainte ca parametrii necesari să fie îndepliniți ar putea afecta instalațiile centralei. Bușoi a indicat în special riscul deteriorării pompelor, a căror înlocuire ar putea dura luni de zile sau chiar până la un an.
„Nu ne putem juca cu redeschiderea”, a transmis secretarul de stat, explicând că specialiștii de la Cernavodă trebuie să verifice toate condițiile și să respecte procedurile tehnice înainte de reluarea producției.
Autoritățile vor anunța repornirea centralei doar după ce vor avea certitudinea că aceasta poate fi făcută în condiții de siguranță. Situația este urmărită îndeaproape și din perspectiva pieței de energie, deoarece orice anunț privind revenirea Cernavodă poate influența deciziile comerciale și prețurile din piață.