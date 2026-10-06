Bărbat de 45 de ani, scos inconștient din Canalul Dunăre-Marea Neagră. A fost transportat cu elicopterul SMURD

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 oct. 2026, 17:19

Un bărbat de 45 de ani, din Murfatlar, a fost scos inconștient din apele Canalului Dunăre-Marea Neagră, la Cernavodă, după ce s-ar fi precipitat de pe pod. Incidentul s-a produs marți dimineață, iar victima a fost preluată de un elicopter SMURD și transportată la spital.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre barbatsmurdmarea neagra