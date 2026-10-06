Bărbat de 45 de ani, scos inconștient din Canalul Dunăre-Marea Neagră. A fost transportat cu elicopterul SMURD

Un bărbat de 45 de ani, din Murfatlar, a fost scos inconștient din apele Canalului Dunăre-Marea Neagră, la Cernavodă, după ce s-ar fi precipitat de pe pod. Incidentul s-a produs marți dimineață, iar victima a fost preluată de un elicopter SMURD și transportată la spital.
Un bărbat de 45 de ani, din Murfatlar, a fost scos inconștient din apele Canalului Dunăre-Marea Neagră, la Cernavodă, după ce s-ar fi precipitat de pe pod. Incidentul s-a produs marți dimineață, iar victima a fost preluată de un elicopter SMURD și transportată la spital.
Polițiștii din Cernavodă au fost sesizați în jurul orei 09:40 că o persoană ar fi căzut de pe podul peste canal. Echipajele ajunse la fața locului au confirmat situația și au identificat un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Murfatlar.
Acesta a fost scos din apă de pompieri, fiind găsit în stare de inconștiență. Bărbatul a fost preluat ulterior de elicopterul SMURD și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Polițiștii au deschis un dosar penal
În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul. Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii verifică toate împrejurările în care bărbatul a ajuns în apă.