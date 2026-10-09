Rheinmetall cumpără Șantierul Naval Damen Mangalia pentru 138 de milioane de euro

Activele șantierului au fost adjudecate la a cincea licitație, după ce prețul de vânzare a fost redus la 75% din valoarea de piață.
Șantierul Naval Damen Mangalia, deținut de compania aflată în faliment Damen Shipyards Mangalia SA, a fost vândut la cea de-a cincea licitație, după reducerea prețului de pornire. Activele au fost adjudecate de Rheinmetall Real Estate România SRL pentru 138.034.320,47 euro, fără TVA, potrivit anunțului făcut de lichidatorul judiciar CITR SPRL.
Valoarea de pornire fusese redusă la 75% din evaluarea inițială, de la 184 de milioane de euro la aproximativ 138 de milioane de euro, plus TVA. Măsura a fost luată după ce precedentele încercări de vânzare au eșuat, inclusiv licitația din 30 septembrie 2026.
O tranzacție cu miză industrială
Pentru accelerarea procedurii, lichidatorul a trecut la executare silită, ceea ce a permis diminuarea prețului de valorificare. Articolul arată că implicarea Rheinmetall, companie importantă din industria de apărare și tehnologie, alături de MSC, unul dintre marii operatori mondiali de transport maritim, poate marca o schimbare majoră pentru viitorul platformei industriale de la Mangalia.