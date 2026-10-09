Prognoza meteo pentru litoral: maxime de 25 de grade și ploi posibile după jumătatea lunii octombrie

Vremea se menține caldă pentru această perioadă pe litoralul românesc, unde temperaturile maxime vor ajunge la 24–25 de grade Celsius vineri, 9 octombrie.
Ulterior, valorile diurne vor reveni în jurul a 22 de grade, în timp ce nopțile vor deveni mai răcoroase. Potrivit prognozei meteorologice pentru Dobrogea, probabilitatea de ploaie va crește mai ales după jumătatea lunii octombrie.
Câte grade vor fi la mare
În următoarele zile, litoralul va beneficia în continuare de temperaturi peste cele obișnuite pentru mijlocul toamnei. Vineri, maximele vor ajunge la aproximativ 24 de grade pe coastă, în timp ce în zonele continentale ale Dobrogei pot urca până la 29 de grade.
După acest interval, temperaturile maxime din regiune sunt estimate să se situeze în jurul valorii de 22 de grade, cu o ușoară scădere spre finalul perioadei de prognoză.
Nopțile vor fi mai blânde la începutul intervalului. Minimele vor urca până la aproximativ 14 grade în jurul datei de 10 octombrie, apoi se vor situa în jurul a 12 grade.
Când ar putea să plouă pe litoral
Deși vremea va rămâne relativ caldă, șansele de precipitații vor crește în a doua jumătate a lunii octombrie. Prognoza indică posibilitatea unor episoade de ploaie în Dobrogea, însă momentul și intensitatea acestora pot varia.
Meteorologii avertizează că estimările devin mai puțin precise pe măsură ce perioada analizată se îndepărtează. Prin urmare, prognoza pentru litoral poate suferi modificări în zilele următoare.
Toamnă blândă, cel puțin în prima parte a lunii
Pentru litoral, estimările nu indică deocamdată o răcire bruscă și accentuată. Temperaturile vor rămâne relativ ridicate pentru octombrie, chiar dacă valorile vor scădea ușor după zilele mai calde.
Astfel, toamna se va instala treptat pe litoral, cu temperaturi încă plăcute în timpul zilei, nopți mai răcoroase și o probabilitate mai mare de precipitații după mijlocul lunii.