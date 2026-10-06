RO-Alert în Tulcea, după detectarea unor ținte aeriene lângă granița cu Ucraina. Două avioane F-18 au decolat

RO-Alert în Tulcea, după detectarea a două ținte aeriene în spațiul ucrainean, lângă granița cu România. Două avioane F-18 au decolat de la Mihail Kogălniceanu.
Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis în noaptea de luni spre marți pentru locuitorii din nordul și estul județului Tulcea, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat două ținte aeriene în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea frontierei fluviale cu România.
Potrivit MApN, situația a fost monitorizată de autoritățile române, iar două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, unde se aflau în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană Întărită.
Două ținte aeriene, detectate în apropierea frontierei cu România
În noaptea de 5 spre 6 octombrie, sistemul de supraveghere radar al MApN a identificat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România.
Datele radar au determinat autoritățile române să activeze procedurile specifice de monitorizare și alertare a populației din zonele aflate în apropierea graniței.
Două avioane F-18 au decolat de la Mihail Kogălniceanu
Pentru supravegherea situației aeriene, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.
Avioanele se aflau în serviciul de luptă pentru misiunea de Poliție Aeriană Întărită și au fost ridicate pentru monitorizarea țintelor detectate în apropierea frontierei româno-ucrainene.
RO-Alert transmis în nordul și estul județului Tulcea
Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației.
La ora 02:20, locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.
Măsura a fost luată ca măsură de precauție, în contextul activității aeriene detectate în apropierea frontierei cu Ucraina.
MApN: Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian al României
Ministerul Apărării Naționale precizează că cele două ținte aeriene au fost detectate în spațiul aerian ucrainean și că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național.
Alerta aeriană din zona județului Tulcea a încetat la ora 03:14.
Incidentul are loc în contextul intensificării măsurilor de supraveghere a spațiului aerian din apropierea frontierei României cu Ucraina.