Traficul pe Dunăre este blocat de două zile. Operatorii din Portul Constanța cer intervenția urgentă a autorităților

Traficul fluvial este blocat de două zile în zona kilometrului 280 al Dunării, după ce o navă cu pescaj prea mare a afectat șenalul navigabil.
Situația împiedică transportul mărfurilor către Portul Constanța, iar operatorii portuari cer autorităților să intervină de urgență pentru deblocarea navigației.
Evenimentul s-a produs pe 6 octombrie, iar până acum nu au fost luate măsuri suficiente pentru restabilirea condițiilor normale de navigație.
Operatorii cer dragarea urgentă a zonei
Constanța Port Business Association a solicitat Ministerului Transporturilor și Administrației Fluviale a Dunării de Jos să intervină pentru rezolvarea situației.
Potrivit operatorilor, este necesară efectuarea unor lucrări de dragaj pentru refacerea șenalului navigabil și reluarea circulației navelor de marfă.
Blocajul afectează direct transporturile care folosesc Dunărea pentru a ajunge la Portul Constanța, una dintre principalele rute pentru mărfurile transportate pe cale fluvială.
Autoritățile, presate să intervină
Operatorii portuari avertizează că menținerea blocajului poate produce întârzieri și pierderi pentru companiile care depind de transportul fluvial.
Reprezentanții mediului de afaceri cer o intervenție rapidă, astfel încât navigația să fie reluată și fluxul de mărfuri către Portul Constanța să nu fie perturbat în continuare.
Deocamdată, zona de la kilometrul 280 rămâne punctul critic al traficului fluvial, iar operatorii așteaptă intervenția autorităților pentru eliminarea obstacolului și restabilirea navigabilității.