Traficul pe Dunăre este blocat de două zile. Operatorii din Portul Constanța cer intervenția urgentă a autorităților

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 oct. 2026, 16:50

Traficul fluvial este blocat de două zile în zona kilometrului 280 al Dunării, după ce o navă cu pescaj prea mare a afectat șenalul navigabil.

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