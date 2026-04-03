NATO, în pragul unei noi crize: poziția lui Trump față de Iran afectează Europa

Poziția dură a lui Donald Trump față de conflictul cu Iran provoacă tensiuni majore în interiorul NATO, alimentând temerile că alianța ar putea intra într-o nouă criză profundă.

Potrivit analiștilor și diplomaților citați de Reuters, organizația militară a reușit să depășească în ultimii ani provocări serioase, inclusiv războiul din Ucraina și criticile repetate venite din partea liderului american. Cu toate acestea, actualul conflict din Orientul Mijlociu riscă să afecteze mai grav unitatea alianței decât orice alt episod recent.

Nemulțumit de refuzul unor state europene de a participa la operațiuni pentru redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, Trump a sugerat că ia în calcul chiar retragerea Statelor Unite din NATO, o declarație care a amplificat îngrijorarea în rândul aliaților.

Deși, într-un discurs ulterior, liderul american nu a mers până la a condamna direct alianța, tonul critic și mesajele contradictorii din ultimele săptămâni au creat incertitudine cu privire la angajamentul Washingtonului față de securitatea europeană.

Diplomații avertizează că această lipsă de predictibilitate subminează principiul fundamental al NATO, apărarea colectivă, și ridică semne de întrebare privind disponibilitatea SUA de a interveni în sprijinul partenerilor săi.

În acest context, oficialii europeni devin tot mai pesimiști, temându-se că alianța, pilon esențial al securității continentului de peste șapte decenii, ar putea intra într-o perioadă de slăbiciune fără precedent.