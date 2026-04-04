A doua navă a unui armator turc a traversat Strâmtoarea Ormuz

Sursă: realitatea.net

Ministrul turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, a anunțat sâmbătă că o a doua navă aparținând unei companii maritime turcești a reușit să traverseze Strâmtoarea Ormuz, în contextul restricțiilor impuse de Iran după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

„În momentul izbucnirii războiului, existau cincisprezece nave aparţinând companiilor maritime turceşti. (...) Două dintre aceste cincisprezece nave au traversat”, a declarat ministrul turc într-un interviu acordat canalului privat turc CNN Turk.

El a explicat că trecerea a fost posibilă datorită „inițiativelor” autorităților turce și faptului că navele utilizau porturi iraniene sau transportau mărfuri către sau dinspre Iran. Data exactă a celei de-a doua traversări nu a fost precizată.

Prima navă trecuse strâmtoarea pe 13 martie „cu permisiunea Iranului”.

Potrivit unei infografice prezentate pe CNN Turk și purtând sigla Ministerului Transporturilor din Turcia, navele care au reușit să treacă sunt Rozana și Neraki.

Situația celorlalte nave turcești blocate

Oficialul de la Ankara a precizat că doar nouă dintre cele cincisprezece nave blocate au solicitat trecerea prin strâmtoare:

- patru nave nu au solicitat plecarea

- două sunt nave de generare a energiei electrice, staționate în prezent

- alte două așteaptă calmarea situației

„Încercăm să coordonăm trecerea celorlalte nouă nave cu Ministerul Afacerilor Externe”, a adăugat Uraloglu.

Context regional: Ormuz, parțial închis de Iran

O navă container a companiei franceze CMA-CGM și un transportator japonez de GNL au tranzitat joi Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată de la închiderea parțială a acesteia de către Iran la 1 martie, potrivit datelor maritime consultate de AFP.

Iranul a restricționat practic accesul în strâmtoare după atacurile americano-israeliene din 28 februarie, care au declanșat conflictul și au dus la creșterea prețurilor globale la petrol și gaze.