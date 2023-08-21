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Sport· 1 min citire
Simona Halep a ieşit din Top 1000 WTA
Simona Halep a ieşit din Top 1000 WTA
Simona Halep, care nu a mai jucat de un an, a ieşit din top 1000 WTA, după ce a coborât 562 de locuri în clasament
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