Advertising
Politica· 1 min citire
George Simion anunță demararea procedurilor de suspendare a președintelui: „Venim cu multe vești bune!”
George Simion
Liderul AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea pe care o conduce va începe procedurile pentru suspendarea președintelui României, Nicușor Dan. Declarația a fost făcută în mediul online, iar conducerea AUR urmează să stabilească pașii politici pentru perioada următoare.
Citește și
- 18:33Mesaj dur de la Cotroceni: Nicuşor Dan speră ca România să evite retrogradarea economică
- 17:12Parlamentul a aprobat legi-cheie pentru PNRR. Ilie Bolojan: „Evitem penalizări uriașe”
- 16:19Nicușor Dan recunoaște că Ilie Bolojan l-a mințit: „A spus că susține un guvern minoritar PSD”
- 16:15Nicușor Dan: „Acum nu avem majoritate care să susțină un guvern. Cer să existe 233 de oameni care să voteze”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News