Un fost fotbalist român, probleme cu legea în Marea Britanie. A primit 8 ani de închisoare

Un fost fotbalist român legitimat în trecut la Astra Giurgiu a fost condamnat de justiția britanică la opt ani de închisoare, după implicarea într-un atac cu cuțitul asupra unui jurnalist iranian stabilit în Marea Britanie. Instanța a stabilit că atentatul a fost organizat în beneficiul regimului de la Teheran, însă a concluzionat că sportivul nu cunoștea legătura directă cu autoritățile iraniene.
Nandito Badea a primit o condamnare de 8 ani
Nandito Badea, în vârstă de 21 de ani, și-a aflat sentința după procesul desfășurat la Tribunalul Old Bailey din Londra. Acesta a fost găsit vinovat pentru participarea la atacul asupra jurnalistului Pouria Zeraati, prezentator al postului Iran International și cunoscut critic al regimului iranian, arată prosport.ro.
Incidentul a avut loc în anul 2024, iar imediat după agresiune autorii au părăsit Marea Britanie.
Atacul ar fi fost organizat în interesul regimului iranian
Potrivit concluziilor instanței britanice și anchetei desfășurate de Brigada Antiteroristă a Poliției Metropolitane din Londra, atacul a fost comis în beneficiul statului iranian.
Judecătorii au apreciat că probele prezentate demonstrează în mod convingător existența unei legături între organizatorii atacului și interesele regimului de la Teheran.
Cu toate acestea, instanța a făcut o diferență importantă între inculpați.
Un alt român a primit o pedeapsă mai mare
George Stana, considerat de anchetatori principalul organizator al atacului, a fost condamnat la 12 ani de închisoare.
Magistrații au stabilit că acesta a avut un rol esențial în planificarea agresiunii și că știa sau ar fi trebuit să știe că acționa în interesul unei puteri străine, motiv pentru care pedeapsa i-a fost majorată, conform sursei citate mai sus.
În schimb, în cazul lui Nandito Badea, instanța a apreciat că nu existau dovezi că acesta ar fi cunoscut implicarea regimului iranian în organizarea atacului, aspect care a influențat durata condamnării.
Al treilea suspect este judecat în România
În dosar apare și numele unui al treilea cetățean român, David Andrei, care este cercetat într-un proces separat în România.
Autoritățile britanice au precizat că identificarea suspecților a fost posibilă datorită colaborării dintre Poliția Metropolitană din Londra, autoritățile române, Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității din Marea Britanie (NCA) și Crown Prosecution Service.
Poliția britanică: atacul a fost un act comis în beneficiul Iranului
În comunicatul transmis după pronunțarea sentințelor, Poliția Metropolitană a subliniat că agresiunea asupra jurnalistului a fost catalogată drept un atac desfășurat în interesul statului iranian.
Potrivit anchetatorilor, cei doi inculpați au fost extrădați în Marea Britanie după emiterea mandatelor internaționale de arestare, iar procesul s-a încheiat cu condamnarea lui George Stana la 12 ani de închisoare și a lui Nandito Badea la 8 ani.