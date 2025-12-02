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Șeful NATO: Aderarea Ucrainei rămâne blocată de lipsa unui consens. „Eforturile SUA pot readuce pacea în Europa”
Șeful NATO: Aderarea Ucrainei rămâne blocată de lipsa unui consens. „Eforturile SUA pot readuce pacea în Europa”
Șeful NATO: Aderarea Ucrainei rămâne blocată de lipsa unui consens. „Eforturile SUA pot readuce pacea în Europa”
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