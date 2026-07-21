România începe vaccinarea oilor și caprelor împotriva pestei rumegătoarelor mici. Primele județe vizate

România va începe vaccinarea oilor și caprelor împotriva pestei rumegătoarelor mici, după ce autoritățile au primit acordul de principiu al Comisiei Europene. Campania va începe în județele Constanța și Tulcea, iar fermierii vor beneficia gratuit de 1,2 milioane de doze de vaccin.
Decizia a fost luată în urma unei întâlniri la care au participat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna. Autoritățile române lucrează acum la planul de vaccinare, care va fi analizat de experții europeni.
Vaccinarea începe în Constanța și Tulcea
Primele județe incluse în campanie sunt Constanța și Tulcea, zone considerate expuse unui risc mai mare de răspândire a virusului. Alegerea are legătură cu traseele de transport dintre Ucraina și Portul Constanța, pe unde circulă mărfuri și animale.
În această regiune a fost confirmat și primul caz de pestă a rumegătoarelor mici din România, în iulie 2024. Autoritățile mai arată că Dunărea poate limita răspândirea bolii spre restul țării, iar în cele două județe se află numeroase centre de colectare a animalelor destinate exportului.
Fermierii vor primi gratuit 1,2 milioane de doze
În prima etapă vor fi puse la dispoziție 300.000 de doze de vaccin, oferite gratuit. Ulterior, Comisia Europeană va începe procedurile pentru asigurarea altor 900.000 de doze, astfel încât numărul total să ajungă la 1,2 milioane.
Planul va fi transmis Grupului de experți comunitari pentru intervenții de urgență veterinară. O echipă de specialiști europeni urmează să vină în România pentru a stabili ultimele detalii împreună cu experții români.
Autoritățile încearcă să reia exporturile de animale
În paralel, ANSVSA a obținut un acord de principiu din partea autorităților din mai multe țări arabe pentru renegocierea certificatelor sanitar-veterinare de export. Măsura ar putea permite reluarea mai rapidă a exporturilor de animale vii după ridicarea restricțiilor europene.
La începutul lunii iulie, ANSVSA a anunțat instituirea unei carantine naționale de 30 de zile pentru combaterea pestei rumegătoarelor mici și a pestei porcine africane. În această perioadă, circulația animalelor a fost restricționată pentru a limita răspândirea bolilor.