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Copil de 14 ani, lovit de o mașină la Tuzla. A fost dus inconștient la spital
Poliția Română
Publicat21 iul. 2026, 12:40
SursăRealitatea.net
Un băiat de 14 ani a fost grav rănit marți, după ce a fost lovit de o mașină în localitatea Tuzla, județul Constanța. Adolescentul a fost găsit în stare de inconștiență și transportat de urgență la spital.
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