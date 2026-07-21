Incendiul produs la bordul navei Gas Lisbon, monitorizat în permanență. Autoritatea Navală Română:”Nu există niciun risc pentru turişti”

Autoritatea Navală Română a transmis că incendiul izbucnit la bordul navei Gas Lisbon este monitorizat permanent de autorități, iar zona se află sub supraveghere continuă. Potrivit reprezentanților instituției, incidentul nu reprezintă un pericol pentru turiști, populație sau pentru activitățile desfășurate pe litoralul românesc.
”Incendiul produs la bordul navei Gas Lisbon este monitorizat permanent”
”Incendiul produs la bordul navei Gas Lisbon este monitorizat permanent de către autorităţile competente, iar zona rămâne sub supraveghere continuă. Autoritatea Navală Română, împreună cu forţe aparţinând celorlalte ministere semnatare ale planului naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, urmăresc situaţia. Reamintim că, în timpul unei acţiuni, siguranţa echipelor de intervenţie este primordială”, a transmis ANR.
”Nu există niciun risc pentru turişti”
Totodată, reprezentanții instituției au ținut să precizeze faptul că nu există niciun risc pentru populaţie în urma acestui incendiu.
”Având în vedere poziţia navei, la aproximativ 14 mile marine de ţărm, starea actuală a navei şi a încărcăturii sale, nu există niciun risc pentru turişti, populaţie sau activităţile desfăşurate pe litoralul românesc”, a precizat sursa citată.
Autoritatea Navală Română a menţionat că, prin MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) Constanţa, va continua să coordoneze monitorizarea evenimentului în cooperare cu toate instituţiile implicate, pentru a asigura siguranţa navigaţiei şi gestionarea eficientă a situaţiei.
Petrolierul avea la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan
Nava comercială Gas Lisbon, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion liberian, care naviga la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, a suferit avarii majore. Vasul comercial a plecat din portul Alexandria (Egipt) şi se îndrepta către Reni (Ucraina), fiind în tranzit în Zona Economică Exclusivă a României. Nava avea la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan şi un echipaj format din 17 persoane.
Toţi membrii echipajului au fost evacuaţi şi recuperaţi în siguranţă, iar trei răniţi au fost transportaţi în Portul Sulina, unde au fost preluaţi de echipajele medicale pentru a fi transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe Tulcea.