Incendiul produs la bordul navei Gas Lisbon, monitorizat în permanență. Autoritatea Navală Română:”Nu există niciun risc pentru turişti”

Publicat 21 iul. 2026, 15:33 Sursă Realitatea.Net

Autoritatea Navală Română a transmis că incendiul izbucnit la bordul navei Gas Lisbon este monitorizat permanent de autorități, iar zona se află sub supraveghere continuă. Potrivit reprezentanților instituției, incidentul nu reprezintă un pericol pentru turiști, populație sau pentru activitățile desfășurate pe litoralul românesc.

Distribuie articolul