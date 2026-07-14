Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale. Victorie în fața Franței

Publicat 14 iul. 2026, 23:59 Actualizat 15 iul. 2026, 00:02 Sursă Realitatea.net

Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale, după ce a învins Franța în semifinalele turneului final din America, scor 2-0. Marcatorii celor două goluri sunt Mikel Oyarzabal (penalty, minutul 22) și Pedro Porro (minutul 58).

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